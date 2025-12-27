السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص

18 حجم الخط

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإرسال دعم فني وفرق طوارئ لمنطقة حادث قطار منوف بنها الذي اصطدم منذ قليل بميكروباص دون وقوع إصابات.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قد تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين قطار منوف وميكروباص أثناء محاولة الميكروباص اقتحام شريط القطار أثناء قدوم قطار منوف بنها.

وعلى الفور قامت السكك الحديدية باتخاذ الإجراءات المناسبة وإرسال أوناش الهيئة بالإضافة إلى فرق الطوارئ لسرعة إعاده الحركة لطبيعتها على خط منوف.

