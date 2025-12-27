السبت 27 ديسمبر 2025
خارج الحدود

القبض على 12 شخصا على حدود لبنان بينهم عناصر وضباط سابقون بنظام الأسد (فيديو)

القبض على 12 شخصًا
القبض على 12 شخصًا على حدود لبنان، فيتو
قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إن وحدات حرس الحدود قبضت على 12 شخصًا على الحدود السورية اللبنانية بينهم بعض فلول الأسد.
وذكرت الدفاع السورية أن من بين من تم القبض عليهم، عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام السابق.

وأشارت في بيانها إلى أنه سيتم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقاطع فيديو وثقت الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.

