منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك بـ 4 أمراض خطرة على المدى الطويل

18 حجم الخط

النوم بجانب الهاتف المحمول أو وضعه تحت الوسادة عادة يقدم عليها الكثيرون ظنًّا منهم أن هذا تصرفًا مريحًا، لسهولة الوصول إليه إلا أنه يشكل خطرًا على صحتنا.

وفي هذا السياق حذّرت وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا من أن النوم بجانب الهاتف المحمول قد يزيد من التعرض لإشعاع الترددات الراديوية، ما قد يرفع احتمال حدوث مشكلات صحية على المدى الطويل، تشمل سرطان الدماغ ومشكلات الخصوبة وضعف التركيز والذاكرة.

وأوضحت السلطات أن الهواتف المحمولة تصدر طاقة من نوع غير مؤين، تختلف عن الأشعة السينية أو فوق البنفسجية، ولا تسبب ضررًا مباشرًا للحمض النووي، لكنها قد تسخن الأنسجة عند التعرض المطوَّل.

ويزداد مستوى الإشعاع عندما يكون الهاتف قريبًا من الأبراج أو أثناء استخدام البيانات الكبيرة مثل بث الفيديو أو تحميل الملفات.



وأكدت الوزارة أن الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للتأثر، لأن أدمغتهم وجهازهم العصبي لا يزال في طور النمو، ويمتصون نسبة أكبر من الإشعاع مقارنة بحجم أجسامهم.

وشجعت التوصيات على اتخاذ إجراءات بسيطة للحد من التعرض دون التوقف عن استخدام الهاتف:

- وضع الهاتف بعيدًا عن الجسم أو في حقيبة بدلًا من الجيب.

- تقليل استخدام البيانات الكبيرة أو البث المستمر.

- إبقاء الهاتف بعيدًا عن السرير أثناء النوم، ووقف تشغيله عند عدم الحاجة.

- استخدام سماعات الرأس لتقليل قرب الجهاز من الرأس، وتجنب الأجهزة أو المنتجات التي تدّعي حجب الإشعاع لأنها قد تزيد الانبعاثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.