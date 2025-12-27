السبت 27 ديسمبر 2025
بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ) والسواحل الشمالية الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري". 

 

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

