اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب 2025، تنطلق اليوم السبت، عملية تصويت المصريين بالداخل، في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025.

الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ويأتي ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يبدأ تصويت الداخل يومي السبت والأحد المقبلين.

موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الملغاة

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل، والتي يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا.

محافظات جولة الإعادة في الـ 19 دائرة الملغاة

وتجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 7 محافظات على النحو التالي:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

