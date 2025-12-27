موقف ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت بالجولة الـ 18.



ويلتقي مانشستر سيتي ظهر اليوم السبت ضد نوتينجهام فورست على ملعب الأخير، ويليه لقاء بين ليفربول وولفرهامبتون على ملعب "الأنفيلد".



كما يلتقي آرسنال مع برايتون وتشيلسي ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، وتُختتم منافسات تلك الجولة بمباراة بين توتنهام وكريستال بالاس مساء غدا الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

1. آرسنال، 39 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 37 نقطة.

3. أستون فيلا، 36 نقطة.

4. تشيلسي، 29 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، 29 نقطة.

6. ليفربول، 29 نقطة.

7. سندرلاند، 27 نقطة.

8. كريستال بالاس، 26 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. إيفرتون، 24 نقطة.

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. فولهام، 23 نقطة.

14. توتنهام، 22 نقطة.

15. بورنموث، 22 نقطة.

16. ليدز، 19 نقطة.

17. نوتينجهام، 18 نقطة.

18. وست هام، 13 نقطة.

19. بيرنلي، 11 نقطة.

20. ولفرهامبتون، نقطتان.



جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، فاز علي نظيره نيوكاسل يونايتد 1-0 علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" بافتتاح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وتمكن باتريك دورجو من تسجيل هدف مانشستر يونايتد، والمباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لمان يونايتد منذ انتصاره على ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في 8 ديسمبر الجاري، وبعد ذلك تعادل مع بورنموث بنتيجة 4/4 ثم خسر من أستون فيلا بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ماهي جولة البوكسينج داي؟



البوكسينج داي هي الجولة التي تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام، فى الدورى الإنجليزي، وتكون إجازة رسمية في إنجلترا.

وسميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة، حيث أطلق على اليوم التالي لـ الكريسماس باسم "Boxing day" أو يوم الصناديق وجاء من الوقت الذى كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب عيد الميلاد.

وتم استخدام الاسم فى الرياضة التى تنشط بشكل كبير فى مختلف المجالات بأرجاء المملكة سواء فى الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبى بجانب كرة القدم.

