حصاد دراما الحلقات القصيرة في 2025، ابن النادي وورد وشوكولاتة أبرزها

فرضت دراما الحلقات القصيرة نفسها بقوة خلال عام 2025، لتتحول من تجربة بديلة إلى تيار رئيسي ناجح في المشهد الدرامي العربي.

ومع اقتراب نهاية العام، قدمت المنصات الرقمية والقنوات التليفزيونية مجموعة من الأعمال التي اعتمدت على عدد حلقات محدود، وإيقاع سريع، وقضايا إنسانية واجتماعية لافتة، نجحت في جذب الجمهور وصناعة حالة من التفاعل منذ عرض حلقاتها الأولى خلال 2025.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ومن أبرز الأعمال التي لفتت الأنظار هذا العام، جاء مسلسل لا ترد ولا تستبدل الذي انطلق مؤخرًا، وحظي بتفاعل واسع فور طرح الحلقات الثلاث الأولى منه على منصة شاهد.

العمل يجمع بين دينا الشربيني وأحمد السعدني ويطرح قضية شديدة الحساسية تتعلق بالتبرع بالأعضاء، وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال القصيرة، حيث يتكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل مش مهم الاسم

كما كان للدراما اللبنانية حضورها اللافت من خلال مسلسل مش مهم الاسم، الذي لا يزال يعرض عبر منصة شاهد، وراهن على تكثيف الأحداث وتقديم حبكة متسارعة في 15 حلقة فقط.

ويعد العمل نموذجًا واضحًا لاتجاه الدراما العربية نحو السرد المختصر، الذي يعتمد على تصاعد الأحداث بدلًا من الإطالة التقليدية، ما جعله من الأعمال البارزة في نهاية موسم 2025.

مسلسل ورد وشوكولاتة

ويأتي مسلسل ورد وشوكولاتة ضمن قائمة الأعمال التي تنتمي بوضوح إلى عالم المسلسلات القصيرة، إذ يتكون من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مشوق.

العمل من بطولة محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، من بينهم يوسف حشيش وآية سليم، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل ابن النادي

أما مسلسل ابن النادي، فقد قدم تجربة مختلفة ضمن دراما الحلقات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ما أتاح مساحة لطرح أحداث مكثفة دون ملل.

ويتصدر بطولة العمل أحمد فهمي ويشاركه البطولة حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، أحمد عبد الحميد، إلى جانب سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل ولد بنت شايب ينتمي لعالم الأعمال الدرامية القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط، ليمنح المشاهدين تجربة مكثفة وسريعة الإيقاع دون إطالة، وهو من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

مسلسل 220 يوم

ومسلسل 220 يوم يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل.

ومسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

مسلسل عهد أنيس

مسلسل عهد أنيس من الأعمال التي تقدم قصة شيقة تدور أحداثها بين الماضي والحاضر، وهو ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات.

ويشارك في بطولة مسلسل عهد أنيس عدد من النجوم، أبرزهم عابد عناني، إسلام جمال، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وجلا هشام، وهو من إخراج خيري سالم.

مسلسل بريستيج

ويعد مسلسل بريستيج من أبرز المسلسلات في هذا السياق، حيث إن عدد حلقات مسلسل بريستيج يبلغ 8 حلقات ويعرض العمل حصريا على منصة يانجو بلاي.

ومسلسل بريستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل فرانكلين

وفيما يتعلق بمسلسل فرانكلين فهو عمل قصير مكون من ٦ حلقات فقط، ويشارك في بطولته النجمان دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، وطوني عيسى، فايز قزق، وبيير داغر، ويوسف حداد، وكان يحمل اسم الضبع ولكن تم تغييره إلى فرانكلين.

مسلسل روح جدو

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي.

مسلسل إقامة جبرية

ويعد مسلسل إقامة جبرية من أبرز المسلسلات القصيرة التي عرضت خلال 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا وهو مكون من 10 حلقات فقط.

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج وتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

مسلسل موضوع عائلي 3

أما مسلسل موضوع عائلي 3 الذي بدأ في عام 2024 واستكمل باقي حلقاته خلال عام 2025 فهو مكون من 10 حلقات، ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

