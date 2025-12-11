عمرو مصطفى وزياد ظاظا يحققان 3.5 مليون مشاهدة بأغنية بعتيني ليه (فيديو)

18 حجم الخط

تصدرت أغنية “بعتيني ليه” للمطرب والملحن عمرو مصطفى والمطرب زياد ظاظا، قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، وذلك منذ طرحها قبل أيام قليلة.

أغنية بعتيني ليه

وحققت الأغنية 3.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حتى الآن.

وشهدت الأغنية تقديم لون موسيقي جديد من الثنائى عمرو مصطفى وظاظا بمشاركة البروديوسر معتز ماضي.

كلمات أغنية بعتيني ليه

وتقول كلمات الأغنية: “بعتينى ليه؟ بعطيلك الدنيا.. أموت عليك، فداكى لالدنيا.. ما تبقيش قاسية زى الدنيا.. هو أنا عايز إيه غير اللمسة ديا؟.. بعد لما مشى، مش لاقى الحنية.. وفين هى؟ فين هى؟.. ولا ما تجيش براحتك هوإنت هتزلينى؟.. يكون ليكى مزاج، ترجعى وتحبيني.. يا روحى لا لا لا.. مش هنسى بس الأذية، أنا هنساك إنت شخصيًا”.

"لو فاكر إنك بعدى هتوصل للعالمية.. ‫لما توصل يا روحى سلم عليا وقولّى Bye bye bye.. حبيبى معاه راحة قلبى، وراح بيها.. وفين أيام ما كان بيقول «عايش ليا»؟.. حبيبى معاه راحة قلبى، وراح بيها.. وفين أيام ما كان بيقول «عايش ليا»؟

“بعتينى ليه؟ بعطيلك الدنيا.. أموت عليك، فداكى لالدنيا.. ما تبقيش قاسية زى الدنيا.. هو أنا عايز إيه غير اللمسة ديا؟.. بعد لما مشى، مش لاقى الحنية.. وفين هى؟ فين هى؟.. يومين وتجيلى تانى تقولّى خايفة لا ينساني.. لو فاكرانى أنانى، لأ ما كنتش أناني.. بس غيرتى الزيادة واكلة من مكانى تاني.. وأعمل إيه؟”.

