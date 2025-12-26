الجمعة 26 ديسمبر 2025
دراما رمضان 2026، أول صور من كواليس مسلسل مناعة لـ هند صبري

هند صبري وأحمد خالد
هند صبري وأحمد خالد صالح
تواصل الفنانة هند صبري تصوير أحدث مسلسلاتها “مناعة”المقرر عرضه في رمضان 2026 ويشاركها البطولة الفنان أحمد خالد صالح.

مسلسل هند صبري في رمضان 2026 

وكشف شبكة قنوات CBC عن مجموعة صور من كواليس مسلسل هند صبري الجديد مناعة، والتي كشفت عن مجموعة مشاهد جمعتها بالفنان أحمد خالد صالح.

وكان  النجم أحمد الشامي  قد انضم مؤخرًا لأبطال مسلسل “مناعة ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026، وهو من بطولة هند صبري

ويشارك في بطولة مسلسل مناعة بجانب هند صبري، خالد سليم، محمد أنور، أحمد الشامي سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي. 

