حصاد الدراما الكورية في 2025، أفضل 10 أعمال شكلت وجه الـ K-Drama

واصلت صناعة التلفزيون الكورية في عام 2025 مسار هيمنتها العالمية، مستحوذة على حصة متزايدة من اهتمام المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ورغم أن تصدير الدراما الكورية يمتلك تاريخا طويلا، إلا أنه تسارع بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة بفضل الاستثمارات الضخمة من منصة Netflix وغيرها من منصات البث، وهذا التحول جعل الاعمال الكورية أكثر انتشارا.

أثمر أعلان Netflix عام 2023 عن استثمار 2.5 مليار دولار إضافية في المحتوى الكوري، حيث أصبح الإعلام الكوري يشكل ما بين 8 إلى 9 بالمئة من إجمالي وقت المشاهدة على المنصة، ليحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد المحتوى الأمريكي، كما ضاعفت Disney التزامها بالمحتوى الكوري مع خطط لتحويل أعمال منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى سلاسل عالمية، وأعلنت شركة CJ ENM الكورية العملاقة عن شراكة استراتيجية مع Warner Bros. Discovery للإنتاج المشترك.

ومع ذلك، لم يخلُ هذا النمو من الصعوبات؛ فقد واجهت الشركات المحلية تحديات في المنافسة مع تدفق الأموال الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليص عدد الدرامات المنتجة، كما شهدت الصناعة تحولا في شكل الاعمال، حيث قلت عدد الحلقات واصبحت المواسم المتعددة أكثر شيوعا.

وبرزت ضغوطا لجعل الاعمال أكثر جاذبية للمشاهد الأجنبي، مما قد يؤدي الى تهميش العناصر الثقافية الكورية الخاصة لصالح موضوعات "عالمية"، وفي ظل هذه التحولات، يسعى المبدعون الكوريون لحماية قيمة أعمالهم والاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية.

خريطة الإبداع في 2025

رغم التحديات، استمرت الصناعة في تقديم محتوى نوعي، وتميز هذا العام بقصص "شريحة من الحياة"، وأعمال التشويق، والدراما الطبية. شهد العام عرض الموسم الثالث والختامي من ظاهرة Squid Game، بينما استكشفت أعمال مثل The Price of Confession وNine Puzzles وDear X تعقيدات الثقة، وازدهرت الرومانسية في أعمال مثل Love Scout وHead Over Heels، وسافرت بنا الأعمال التاريخية إلى الماضي في Bon Appetit, Your Majesty وThe Haunted Palace.

قائمة أفضل 10 مسلسلات كورية لعام 2025

10. Trigger

يتناول العمل قضية حساسة حول سهولة الوصول إلى الأسلحة في كوريا، ويتبع المسلسل الشرطي "لي دو" (Kim Nam-gil) في محاولته لمنع تحول العنف المسلح إلى ظاهرة طبيعية، ونجح المخرج Kwon Oh-seung في تقديم دراما جريمة مشوقة تدافع بقوة عن قوانين تقييد السلاح.

9. Spirit Fingers

دراما شبابية دافئة مقتبسة من "ويب تون"، تتبع الفتاة الخجولة "سونغ وو يون" (Park Ji-hu) التي تنضم لنادي رسم يشجع الشغف على المهارة، المسلسل يحافظ على الروح البصرية للعمل الأصلي، ويرسل رسالة قوية حول حب الذات والإيمان بالقدرات الشخصية حتى بالنسبة للأشخاص "العاديين".

8. The Tale of Lady Ok

من بطولة Lim Ji-yeon، وتدور أحداثه في عصر "جوسون" حول محامية تدعي أنها من النبلاء بينما هي في الأصل عبدة هاربة العمل يمزج بين الدراما القانونية وقصص البقاء، ويسلط الضوء على الفوارق الطبقية والظلم الاجتماعي بعيدا عن قصص العائلات الملكية التقليدية.

7. Study Group

عمل يجمع بين الكوميديا والأكشن، حيث يلعب Hwang Min-hyun دور طالب فاشل دراسيًا لكنه مقاتل بارع، يحاول تأسيس مجموعة دراسة في مدرسة يسيطر عليها المجرمون، المسلسل يكسر قوالب التصنيف المعتادة بمشاهد قتالية مبتكرة وقصة انسانية تلمس القلب.

6. Resident Playbook

وهو عمل مشتق من سلسلة Hospital Playlist، تأخر عرضه بسبب ازمة النظام الطبي في كوريا، وتتبع القصة أربعة أطباء مقيمين في قسم التوليد والنساء، وتقوم ببطولته Go Youn-jung، وتميز العمل بربط أحداثه بأزمة انخفاض المواليد في كوريا، مع ظهور ضيوف شرف من العمل الأصلي واستخدام مبتكر لنجوم الكي بوب في السياق الدرامي.

5. Our Unwritten Seoul

دراما انسانية تتناول قضايا الصحة النفسية والوصمة الاجتماعية، وتؤدي Park Bo-young دور توأمين يتبادلان الأدوار لمواجهة صعوبات الحياة، ينجح المسلسل في دمج قضايا معقدة مثل الاعاقة والتحرش في مكان العمل ضمن نسيج علاقات انسانية مؤثرة، متنقلا بين صخب سيئول وهدوء الريف.

4. Tempest

دراما سياسية ناضجة تجمع العمالقة Jun Ji-hyun وGang Dong-won. تبدأ القصة باغتيال زوج دبلوماسية سابقة خلال حملة رئاسية، لتجد نفسها وسط مؤامرة دولية. تميز العمل بمشاركة الممثل الامريكي John Cho وتقديمه لرؤية واقعية ونقدية للسياسة الخارجية الأمريكية، مع الحفاظ على قصة حب ملحمية في جوهر الأحداث.

3. Squid Game Season 3

الختام المنتظر لرحلة "سيونغ غي هون" (Lee Jung-jae)، ورغم انقسام القصة بين موسمين، إلا أن الموسم الثالث واصل تقديم نقد لاذع للرأسمالية الحديثة واليأس البشري، المسلسل رفض الهروب من الواقع المرير، وقدم الأمل كهدية وليس كضمانة حتمية.

2. Way Back Love

دراما خيالية حزينة ودافئة في ان واحد، تلعب فيها Kim Min-ha دور طالبة فنون يزورها حبها الأول الراحل بصفته "حاصد أرواح" ليخبرها بوفاتها الوشيكة ويحاول استعادة رغبتها في الحياة، العمل يتناول الفقد والصدمة النفسية ببراعة اخراجية واداء تمثيلي مذهل، مما يجعله تجربة تطهيرية للمشاهدين.

1. When Life Gives You Tangerines

دراما الأجيال الملحمية التي تصدرت القائمة بامتياز، من بطولة IU وPark Bo-gum، وتدور أحداثها في جزيرة "جيجو" عبر أربعة فصول من حياة الأبطال من الستينات وحتى اليوم، ونجح المخرج Kim Won-suk في تحويل تفاصيل الحياة العادية إلى ملحمة استثنائية، كاسرا الحواجز بين الأجيال والجنسين، ليقدم عملا فنيا نادر يحتفي بالإنسانية في أبسط صورها.

