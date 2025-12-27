والده أثار قلق محبيه بشأن حالته الصحية، سر تصدر "محمد القلاجي" مواقع التواصل الاجتماعي

18 حجم الخط

تصدر اسم القارئ الطفل محمد القلاجي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طالب والده أحمد حسن إسماعيل، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مؤكدًا أن حالته تستدعي الدعاء في هذا التوقيت.

الحالة الصحية للطفل محمد القلاجي

وجاء ذلك عبر منشور لوالده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: اللهم أنزل شفاءك ولطفك بمحمد ابني، اللهم اشفه وعافه واصرف عنه، أسألكم الدعاء له فهو مريض جدًّا ويحتاج لدعواتكم في هذا الوقت المبارك من فجر الجمعة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن تضامنهم ودعائهم لـمحمد القلاجي بالشفاء العاجل.

ثم نشر والده منشور جديد وكتب فيه:" الحمد لله محمد بخير بفضل الله ثم بفضل دعواتكم ومحبتكم".

معلومات عن الطفل محمد القلاجي

يبلغ من العمر 12 عاما.

مقيم بمحافظة الشرقية.

حصل على المركز الأول في مسابقة بورسعيد الدولية فى الابتهال لعام 2024.

بدأ ‏حفظ القرآن الكريم في عمر 4 سنوات.

يحب الاستماع لتلاوة كبار المشايخ مثل الشيخ مصطفى إسماعيل، ومن المعاصرين الشيخ ‏عبدالفتاح الطاروطي، والدكتور عبدالناصر حرك.

حصل أيضا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني والابتهال.

يعكف على ‏حفظ القرآن بالقراءات العشر.

وتصدر محمد القلاجي تريند منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الجميع، لجمال صوته أثناء تلاوة القرآن الكريم، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الله ينور عليك وينفع بيك يا ابني»، و«شكرا لبرنامج دولة التلاوة على الأصوات الجميلة ديه، ومنهم الطفل محمد ما شاء الله»، وغيرها من التعليقات التي أشادت بموهبة الطفل.

برنامج دولة التلاوة

يأتي برنامج دولة التلاوة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر.

ويعد البرنامج خطوة محورية لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وترسيخ الدور المصري التاريخي كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.