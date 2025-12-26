أديته حياتي كلها، عمرو مصطفى يبكي على الهواء بسبب عمرو دياب (فيديو)

18 حجم الخط

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفي، كواليس الصلح بينه وبين الهضبة عمرو دياب، بعد فترة انقطاع بينهما ليست قصيرة، مؤكدا أنه اكتشف حبه له بشكل كبير بعد فترة مرضه، ويعتبره شقيقه الأكبر.

وأضاف مصطفى خلال لقائه مع معتز الدمرداش في برنامج صيفي: هو لما كتب لي بوست في أزمة مرضي الموضوع انتهى وكأن مفيش حاجة حصلت، لما هو كان بيغني كنت أنا نفسي أغني فهو لما عمل كده كأني أنا اللي غنيت.

وتابع المطرب والملحن عمرو مصطفى تصريحاته، مؤكدًا أنه قدّم لعمرو دياب خلاصة مشواره الفني، قائلًا: أنا أديت عمرو دياب كل حياتي، وكل ما أقدّمه من ألحان مميزة كانت تذهب إليه مباشرة.

أغنية "خطفوني" لـ عمرو دياب تحتل المرتبة الأولى لـ أنغامي

وتتوالى نجاحات عمرو باحتلاله أيضًا المرتبة الأولى بأغنية "خطفوني" على منصة أنغامي في قائمة أعلى 50 أغنية استماعًا على مدار 2025، وهي الأغنية التي شهدت عودة تعاونه مع صديق عمره الهضبة عمرو دياب في ألبوم "ابتدينا" وأيضًا الأغنية الرئيسية للألبومات شهدت لمسات عمرو مصطفى في الألحان.

ولم يقتصر نجاح عمرو على الوطن العربي فقط، بل حقق نجاحًا كبيرًا في إسبانيا من خلال أغنية "Nĩna caprichosa" التي جمعت كل من las rodes وoriginal elias وjavi medina، والتي تخطت مشاهداتها حاجز أربعة ملايين ونصف، وأشعلت مواقع التواصل في إسبانيا فور طرحها في شهر مايو الماضي.

