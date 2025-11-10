الإثنين 10 نوفمبر 2025
محمد فؤاد يجتمع بالملحن أحمد زعيم هل يحمل اللقاء مفاجأة فنية ؟

التقى الفنان الملحن والمطرب أحمد زعيم، النجم الكبير محمد فؤاد فى الاستوديو الخاص به، ونشر زعيم صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" وكتب معلقا: "صدفة خير من ألف ميعاد مع الفنان الكبير محمد فؤاد".

 وعقب نشر الصورتين ثار الجدل والنقاش، بين العديد من المتابعين، عبر السوشيال ميديا وتساءلوا ماذا كان يقصد زعيم فى منشوره ؟.. وانقسم الجمهور حول هذا اللقاء هل هو حقيقة صدفة فقط، أم أن هناك عملا فنيا جديدا يجمع بين زعيم وفؤاد ؟.

 وتفاعل الجمهور بالتعليقات الإيجابية، التى تمنت لهما النجاح.. ومن بين التعليقات:" فؤاد وزعيم يبقى في قنبلة في السكة".." أجمل فنان وأجمل إحساس محمد فؤاد مع الفنان الزعيم".. "منتظرين تعامل فني قريب".. "منور الدنيا يا فنان يا كبير مع محمد فؤاد الجامد يللا عايزين أغاني".." الله عليك يا زعيم".. 

ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستحل اللغز، وتكشف عن توقعات الجمهور، الذى تمنى عودة الفنان الكبير محمد فؤاد إلى الساحة الفنية بأعمال جديدة من ألحان الفنان أحمد زعيم.

 

