بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة

غادر الفنان الكبير محمود حميدة المستشفى خلال الساعات الماضية، بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، حيث سمح له الفريق الطبي بالخروج والعودة إلى منزله لاستكمال فترة الراحة والنقاهة، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية ومتابعة دقيقة خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، وأن الأطباء أوصوا بعدم القلق، مشددين على أن ما تعرض له لم يستدعِ تدخلات طبية معقدة، بل جاء في إطار إجراءات احترازية للاطمئنان الكامل على حالته.

وأضافت المصادر أن محمود حميدة يتمتع بحالة معنوية جيدة، ويحرص على طمأنة محبيه وأصدقائه باستمرار.

ومن المقرر أن يقضي الفنان محمود حميدة الفترة المقبلة داخل منزله، مع الالتزام بتعليمات الأطباء، والتي تتضمن الحصول على قدر كافٍ من الراحة، والابتعاد عن الضغوط والإجهاد، على أن يخضع لمتابعة طبية دورية خلال الأيام المقبلة للاطمئنان النهائي على حالته الصحية.

وكانت حالة من القلق قد سادت بين جمهور ومحبي الفنان فور تداول أنباء دخوله المستشفى، إلا أن خروجه اليوم وعودته إلى منزله ساهمت في طمأنة الجميع، خاصة في ظل تأكيدات المقربين منه بأن وضعه الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

يذكر أن محمود حميدة يعد واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ويمتلك رصيدًا فنيًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن، ولا يزال يحظى بحب وتقدير واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل دعم له والدعاء له بالشفاء التام.

