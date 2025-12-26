تحذير شديد، "الموسيقيين" تتوعد المخالفين في ليلة رأس السنة بـ "عقوبات جسيمة"

18 حجم الخط

مع اقتراب رنين أجراس السنة الجديدة، وفي ظل الاستعدادات المكثفة لانطلاق ماراثون حفلات "رأس السنة" حذرت نقابة المهن الموسيقية جميع المطربين والفرق الموسيقية ومنظمي الحفلات من المخالفات.

وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية إن هناك حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة لضمان الالتزام باللوائح الفنية والقانونية المعمول بها.

رقابة مشددة وعقوبات فورية

وأكد أن لجان التفتيش والمتابعة ستنتشر في كافة الفنادق والقرى السياحية وأماكن إقامة الحفلات الكبرى. وأوضح أن أي مطرب سيثبت صعوده على المسرح دون تصريح رسمي، أو دون سداد الرسوم المقررة، أو حتى مخالفة قرار "الفرقة الموسيقية" (الاعتماد على "الفلاشة" فقط)، سيواجه أزمات مالية طاحنة تتمثل في غرامات فورية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، فضلًا عن احتمالية إيقاف التصريح السنوي للمطرب.

رسالة النقابة للمنظمين والمطربين

وأوضح ان النقابة لن تتهاون مع أي محاولة لتهريب الحقوق المالية للأعضاء أو القفز فوق القوانين المنظمة. ليلة رأس السنة هي واجهة سياحية وفنية لمصر، والالتزام هو المعيار الوحيد لمرور الحفل بسلام". كما شددت النقابة على ضرورة الالتزام بـ الآداب العامة والملابس اللائقة التي تعكس قيمة الفن المصري.

تنسيق مع الجهات الأمنية

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن تنسيق كامل مع الجهات المختصة لضبط أي تجاوزات ميدانية. ويأتي هذا التحرك الاستباقي لقطع الطريق على "مطربي المهرجانات" غير المقيدين أو أولئك الذين يحاولون استغلال الزحام لإقامة حفلات "تحت بير السلم" دون غطاء قانوني.

