يتناول معاناة أهل غزة، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الحب والحرب

18 حجم الخط

يشارك النجمان منة شلبي وإياد نصار في مسلسلات رمضان 2026، ويتناول العمل معاناة أهل غزة على مدار السنوات الماضية، وما تعرضت له الأسر خلال هذه الفترة.



وعلمت فيتو أنه سيتم الاستعانة ببعض الفيديوهات التي تم تداولها وانتشارها عبر السوشيال ميديا، وما تعرض له الأفراد من جوع، إلى أن أصبح أملهم الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.



ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، "الحب والحرب"، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.



ويعكف المخرج بيتر ميمي على بناء عدد من الديكورات في الوقت الحالي داخل إحدى المناطق الصحراوية، كي يتم التصوير فيها بداية شهر ديسمبر المقبل.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.