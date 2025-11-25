الأربعاء 26 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

يتناول معاناة أهل غزة، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الحب والحرب

إياد نصار
إياد نصار
يشارك النجمان منة شلبي وإياد نصار في مسلسلات رمضان 2026، ويتناول العمل معاناة أهل غزة على مدار السنوات الماضية، وما تعرضت له الأسر خلال هذه الفترة.

وعلمت فيتو أنه سيتم الاستعانة ببعض الفيديوهات التي تم تداولها وانتشارها عبر السوشيال ميديا، وما تعرض له الأفراد من جوع، إلى أن أصبح أملهم الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.

ويشارك في العمل بجانب منة شلبي وإياد نصار كل من آدم بكري، وكامل الباشا، ويتم المفاوضات مع بعض النجوم الفلسطينيين كي يشاركوا في العمل أيضًا، "الحب والحرب"، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي.

ويعكف المخرج بيتر ميمي على بناء عدد من الديكورات في الوقت الحالي داخل إحدى المناطق الصحراوية، كي يتم التصوير فيها بداية شهر ديسمبر المقبل.

 

الجريدة الرسمية