إياد نصار للمصريين: لا تنظروا إلى من يحاول إفساد فرحتكم

وجه الفنان إياد نصار رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير، دعاهم فيها إلى الشعور بالفخر والسعادة بهذا الحدث التاريخي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية أمام العالم.

وقال إياد نصار في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “افخروا وافرحوا ولا تنظروا لمن يحاول إفساد فرحتكم، كل قلب صافي، نقي، وحقيقي سيشعر بالفرح لفرحكم، عندما تفرح مصر يفرح العالم، قال محمود درويش: جلست مصر مع نفسها وقالت: لا شيء يشبهني، يا رب ديم فرحة هذا البلد وأمنه”.

حفل افتتاح المتحف المصري

وتشهد مصر حدثا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.