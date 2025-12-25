أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1%.. استقرار أسعار الذهب والدولار.. البورصة تخسر 7 مليارات جنيه.. شعبة المحمول: 15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر جرام الذهب، واصل سعر جرام الذهب، استقراره خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025 وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية، وذلك تزامنا مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6820 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5970 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5117 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47760 جنيها في محلات الصاغة.

المشاط: لا تراجع عن سياسات الإصلاح الاقتصادي لترسيخ الاستقرار وزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسى للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

الرقابة الإدارية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

شارك وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك في إطار التزام مصر الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.

مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وخلال كلمته، أكد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، واستعرض جهود مصر خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، ديسمبر 2021 ومتابعتها لمخرجات تنفيذ إعلان شرم الشيخ المعني بتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الفساد خلال فترة الأزمات والطوارئ والتعافي منها.

"الإحصاء" يصدر العدد الـ 116 من الكتاب الإحصائي السنوي 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 (الإصدار السادس عشر بعد المائة) "، والذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025

يشمل الإصـــدار الجــديد أحــدث البيـــــانات والإحصاءات موضحة من خـلال سـلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، والبيئيــة، والتي ترصـد واقـــع المجتمــع المصــــري وما طــرأ عليه من متغـــيرات في كافــة المجــالات (التجــارة الخارجــية، الداخــلية، المــالية، البنـــوك، الصــناعة، الــــزراعة، النقـــل، الأســـعار، الأرقـــام القـياسـية لأســعار المســتهلكين، المنتجــــين، الناتــج المحلـــي الإجمـــالي، معـــدلات النمو الاقتصادي، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمــل، الصحة، السكان وتوزيعاتهـــم،الثقافــة، العــدل، إحصـــاءات البيئــة... إلخ)، على المستوى الإجمالي ومســتوى المحافظات.

شعبة المحمول: 15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية، والركود يضرب السوق

كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة تجار المحمول، أن زيادات جديدة شهدتها أسعار الهواتف الذكية في غضون الأيام القليلة الماضية وذلك بجميع الأسواق على مستوى العالم مدفوعا بإيقاف توريد الشركات الأمريكية للرقائق الإلكترونية لمختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها الشركات الصينية وكذلك نقص الـRAM على مستوى العالم.

الزيادات الجديدة في أسعار الهواتف المحمولة

أشار "رئيس شعبة تجار المحمول"، إلى أن الزيادات الجديدة تراوحت فيما بين 10 و15% في السوق المحلية، وذلك بخلاف زيادات أخرى مع منتصف يناير المقبل مع طرح الشركات الموديلات الجديدة، مطالبًا الشركات التي تنتج الهواتف الذكية في مصر مثل (سامسونج - فيفو - ريلمي - أوبو - انفنكس - شاوومي - نوكيا - هونر - أيتل) تحت شعار "صنع في مصر" بمراعاة حالة الركود التي تعانيها السوق في ظل الحوافز الإنتاجية التي توفرها الحكومة لتلك المصانع المحلية.

الشركات الصينية العاملة في مصر

أضاف "الحداد"، أن الشركات الصينية العاملة في مصر تتبع سياسات مبالغ فيها في تسعير منتجاتها من الهواتف الذكية مع إعلانها حوافز وهمية للتجار؛ معلنًا أن غرفة الجيزة التجارية بصدد تنظيم اجتماع موسع مع كبار الشركات المنتجة لبحث زيادة نسب ربحية التجار لتغطية تكاليف المحال التجارية؛ مؤكدًا أن تجار المحمول تعرضوا لخسائر كبيرة في 2025 بسبب زيادة معدلات الركود وارتفاع التكاليف.

تعرف على معايير الحوافز الستة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

مستهدفات البرنامج:

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى ٦٠%.

• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%.

• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة.

• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات.

• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.

معايير احتساب الحافز

• حافز زيادة القيمة المضافة.

• حافز حجم الإنتاج الكمي.

• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.

• حافز الالتزام البيئي.

• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

الإحصاء: 15% زيادة في أعداد خريجي الجامعات التكنولوجية عام 2024

أصــدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2024".

وجاءت أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي كالتالي:

- 743.1 ألف خريج من التعليم العالي عام 2024 مقابل 752.8 ألف خريج عام 2023.

- 491,2 ألف خريج من الجامعات الحكومية والتكنولوجية عام 2024 بنسبة 66.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 39.7 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية عام 2024 بنسبة 5.3٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 126,0 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2024 بنسبة 17.0٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 8.7 ألف خريجي الأكاديميات عام 2024 بنسبة 1,2٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 77,6 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2024 بنسبة 10.4٪من إجمالي خريجي التعليم العالي.

- 234,1 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بـ 119,3 ألف خريج بنسبة 16.1٪ ثم مجال التعليم بعدد 87,8 ألف خريج بنسبة 11.8٪ ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 87.7 ألف خريج بنسبة 11.8%.

- بلغ إجمالي خريجي الوافدين 8.3 ألف خريج بنسبة 1,1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

أصدر الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2025 بتعيين 6 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وفقًا للقانون رقم 70 لسنة 2019 المنظم لأنشطة اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

أسماء المعنيين

وشمل القرار الوزاري كلًا من:

محمد زكي السويدي الرئيس الحالي للاتحاد ورئيس مجلس إدارة السويدي للصناعات الهندسية

الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية

الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات

المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل

المهندس طارق توفيق رئيس مجموعة القاهرة للدواجن

ياسر حلمي عبد الباقي العضو المالي المنتدب لشركة درة للاستثمار العقاري

المهندس عز الدين غنيم العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار

وبذلك القرار يكتمل تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعد أن انتهت كامل انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية واختيار ممثليها بمجلس إدارة الاتحاد بعد تشكيل هيئات مكاتبها.

وزير المالية: نستهدف معالجة تحديات المجتمع الضريبي لضمان استدامة الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة فى الحوار المجتمعي، موضحا أن التحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة يستهدف دفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أننا نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، قائلًا: «اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية».

أشار إلى أنه سيتم التوسع فى إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، وأننا جادون جدًا فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.

المشاط: زيادة يومية في الاستثمارات وإقبال على القطاعات الحيوية بفضل تطور البنية التحتية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على البناء على ما تحقق من مكتسبات للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، والتركيز على الاستثمار والتصدير. جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ.

تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد

وشددت على أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقدرته على التعامل مع التوترات الإقليمية والعالمية المحيطة، مكنت الحكومة من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط توترات استثنائية، فضلًا عن تعزيز جهود جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة وضبط المالية العامة وجهود خفض المديونية، تُسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الذاتية لتمكينه من الانطلاق عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

كما أشارت إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات ولذلك فإننا نلمس زيادة يومية وإقبال من المستثمرين بمختلف القطاعات خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

نص قرار البنك المركزي بعد خفض سعر الفائدة اليوم الخميس

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس 25 ديسمبر 2025/ خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي، وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

البنك المركزي يكشف توقعات معدلات التضخم في مصر خلال 2026

توقع البنك المركزي المصري، أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام، قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي.

وأضاف المركزي في بيان له، أنه وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتابع: علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.

وأكدت، أنه سوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أعلى ثلاث شهادات موجودة حاليا وذلك بعد إعلان البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة.

وقررت اللجنه في اجتماع اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وتضم قائمة الثلاث شهادات الأعلى في البنوك الثلاثية حاليا ما يلي:

1- بنك SAIB: يقدم شهادة Excellence Plus بعائد 20.50% (الحد الأدنى 5 ملايين جنيه)، وشهادة Excellence بعائد 20%.

2- بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 17% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.

3- البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 17%، بحد أدنى 1,000 جنيه.

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الخميس، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 104 جنيهات و108 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 106 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة.

ثبات سعر الدولار مع صدور قرار البنك المركزي اليوم

أسعار الدولار، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية.

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

