الزراعة: أراضي الأوقاف لا تتجاوز1% ورفع إيجارها لا ينعكس على الأسعار

إيجار أراضي الأوقاف، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الجدل المثار حول رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يستند إلى واقع رقمي أو اقتصادي دقيق، موضحة أن المساحة المحدودة لتلك الأراضي تجعل تأثيرها على أسعار المحاصيل الزراعية شبه منعدم.

الزراعة توضح بالأرقام: مساحة أراضي الوقف محدودة مقارنة بإجمالي الأراضي المنزرعة

قال الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالي المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 10.4 مليون فدان، في حين لا تتجاوز مساحة أراضي الوقف نحو 110 آلاف فدان فقط.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن هذه النسبة تعادل قرابة 1% فقط من إجمالي الرقعة الزراعية، وهو ما ينفي أي تأثير واسع أو مباشر لرفع القيمة الإيجارية لتلك الأراضي على السوق الزراعي أو أسعار المحاصيل.

الزراعة: آليات تسعير المحاصيل تخضع لمنظومة العرض والطلب وليس لإيجارات الأراضي

وأشار شطّه إلى أن أسعار المحاصيل الزراعية لا تُحدد بناءً على عنصر واحد مثل الإيجار، وإنما تخضع لمنظومة معقدة من العوامل، في مقدمتها حجم المعروض في الأسواق، ومعدلات الطلب، وطبيعة المحصول نفسه من حيث الموسمية وسرعة التلف.

وأضاف أن بعض المحاصيل الزراعية تتأثر بتوقيت الحصاد وتكدس الإنتاج أو نقصه، فضلًا عن تكاليف النقل والتخزين والتسويق، وهي عوامل أقوى تأثيرًا بكثير من القيمة الإيجارية لمساحات محدودة من الأراضي.

رفع إيجارات أراضي الوقف لا يمثل عبئًا مؤثرًا على منظومة الإنتاج الزراعي

وشدد رئيس الإدارة المركزية على أن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة عامة في أسعار المحاصيل، نظرًا لمحدودية تلك الأراضي من ناحية، ولتنوع مصادر الإنتاج الزراعي في مصر من ناحية أخرى.

وأكد أن السوق الزراعي يعتمد على ملايين الأفدنة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتدار بأنماط إنتاج وتسويق متعددة، ما يجعل من غير المنطقي ربط أي تحرك محدود في إيجارات أراضي الوقف بارتفاع شامل في أسعار الغذاء.

الزراعة للمواطنين: استقرار السوق على رأس أولوياتنا ولا مساس بالأمن الغذائي

واختتم شطّه تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الزراعة تتابع عن كثب أوضاع السوق الزراعي، وتضع استقرار أسعار السلع الغذائية على رأس أولوياتها، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بأراضي الدولة أو الوقف تُتخذ في إطار متوازن يحافظ على حقوق المزارعين ويضمن استمرار الإنتاج دون الإضرار بالمواطن أو بالأمن الغذائي.

