أكبرها في الضاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 429 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع 6 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 402 جنيه للكيلو

التغيير: ارتفاع 18 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 416 جنيها

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 389 جنيها

التغيير: ارتفاع 11 جنيهًا

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 354 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 406 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 320 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 398 جنيها

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 330 – 450 جنيهًا للكيلو

