الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال 10 شهور

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 723.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

و بلغ حجم الواردات من السودان 225 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.9 %.

وكشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وياتي التقرير في إطار تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات،

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ـ رئيس مجلس السيادة السودانى وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس إصدر بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان من يناير حتى أكتوبر 2025 كالتالي:

1. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا وحبوب ) بقيمة 109.4 مليون دولار.

2. حديد ومصنوعاته بقيمة 96 مليون دولار.

3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 80.2 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 66.5 مليون دولار.

5. شحوم وزيوت نباتة وحيوانية بقيمة 54.3 مليون دولار.

كما جاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان من يناير حتى أكتوبر 2025 كالتالي:

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 112.1 مليون دولار.

2. حبوب واثمار زيتية بقيمة 51.8 مليون دولار.

3. حيوانات حية بقيمة 36.4 مليون دولار.

4. قطن بقيمة 22 مليون دولار.

قيمة استثمارات السودان في مصر

وقد بلغت قيمة استثمارات السودان في مصر 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى2023 /2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024 / 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023 /2024.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 19.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.9 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024.

و بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 63 ألف دولار خلال العام المالى 2024 /2025 مقابل 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023 /2024.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.5 مليـــون نسمـــة خلال ديسمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان السودان 52.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بالسودان طبقــًا لتقـديـرات البعثة 250 مصري حتى نهاية عام 2024.

