وزير المالية: الدين الخارجي انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، في إطار جهود الدولة المستمرة لإدارة الدين العام وتحسين المؤشرات المالية.

وأوضح كجوك أن إجمالي الدين تراجع من 96% إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان المستهدف الوصول إلى هذه النسبة بحلول شهر يونيو المقبل، بما يعكس تحسنًا ملموسًا في أوضاع المالية العامة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض الدين العام خلال العام المالي الحالي والأعوام المقبلة، من خلال تحقيق فائض أولي مرتفع، ودعم معدلات نمو اقتصادي قوية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

