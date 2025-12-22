طرق استلام البطاقات الائتمانية المجددة لعملاء البنك الأهلي

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الاهلي المصري عن طرق استلام البطاقات الائتمانية المجددة.

طرق استلام البطاقات الائتمانية المجددة

وقال مسئولون في البنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء استلام البطاقات الائتمانية المجددة من خلال الطريق التالي:



فيما يخص عملاء بطاقات الائتمان يتم ارسال البطاقات من خلال شركة البريد على العنوان الخاص والمسجل لدى مصرفنا.

عملاء بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما يتطلب زيارة الفرع مُصدِر البطاقة وفي حالة الرغبة في استلام البطاقة من فرع أخر يتم زيارة أقرب فرع لتقديم طلب بذلك.

ومن جانب آخر تتيح خدمة الأهلى نت , الأهلي موبايل للعميل القيام ببعض الخدمات المصرفية الكترونيا، على سبيل المثال وليس الحصر (فتح الحسابات، شراء الشهادات/ربط الودائع لأجل، واسترداد الشهادات/كسر الودائع لأجل،.

خدمات الأهلي نت للعملاء

كما تضم قائمة خدمات الاهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية

واجري البنك الاهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الاهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من اي مكان وفي اي وقت.

خدمات البنك الاهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

١٠_طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF).

