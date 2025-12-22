من 5 إلى 10%، اتحاد الغرف يكشف موعد زيادة أسعار الهواتف المحمولة

18 حجم الخط

الهواتف المحمولة، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك طلبا على الرامات التي تستخدم في الهواتف المحمولة حول العالم، وأصبح هناك عجز في توفيرها، وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف المحمولة بالتبعية مع أول العام.

توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع أسعار "الرامات"

وشدد محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع أسعار "الرامات"، موضحًا أن هناك عجزا في توفر الرامات على مستوى العالم، مؤكدًا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.

وأشار محمد طلعت، إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدًا أن هناك اتجاه لدى بعض الشركات لرفع الأسعار في يناير المقبل، مضيفًا: "كل الهواتف اللي سعرها قليل هي اللي هتزيد 5%، والتليفونات اللي سعرها عالي هتزيد بنسبة 10%".

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن الأجهزة الفنية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في محاولات اختراق الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين، يتم تنفيذ جزء كبير منها عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر تستهدف المستخدمين داخل مصر وفي عدد من دول العالم.

وقال إن الهجمات الإلكترونية تأتي في موجات دورية، إلا أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا أكبر لمحاولات الاختراق، مشددًا على أن الجهاز يعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي تهديدات تستهدف الشبكات المحلية أو المستخدمين، وذلك عبر منظومة مراقبة متقدمة.

