وزير الصناعة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون (صور)

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الإعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس بشأن ملوثات الغذاء.



كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بشأن إطلاق الجامعة شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر) تحت عنوان "صناعة تنافسية...مستقبل مستدام" وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أن القطاع شهد تطورًا ونموًا كبيرًا، ونجح في إحلال العديد من الواردات التي أصبحت متوفرة محليًا بجودة تضاهى المستورد

وزير الصناعة: 5.8 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية حقق صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن صادرات الحاصلات الزراعية التي تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024 /2025 بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بالموسم التصديري السابق.

