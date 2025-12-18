الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الصناعة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون (صور)

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
18 حجم الخط

شهد  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الإعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس بشأن ملوثات الغذاء.
 

 

 كما شهد  الفريق مهندس كامل الوزير  توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بشأن إطلاق الجامعة شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

 

 

 جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر) تحت عنوان "صناعة تنافسية...مستقبل مستدام" وذلك بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

 

 

 

 

 وأشار  الفريق مهندس كامل الوزير أن القطاع شهد تطورًا ونموًا كبيرًا، ونجح في إحلال العديد من الواردات التي أصبحت متوفرة محليًا بجودة تضاهى المستورد

 

وزير الصناعة: 5.8 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية حقق صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن صادرات الحاصلات الزراعية التي تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024 /2025 بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بالموسم التصديري السابق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الصناعة صادرات الصناعات الغذائية كورونا 8 مليار دولار الأشهر العشرة الأولى الاقتصاد المصري تعزيز الصادرات القطاع الغذائي التجارة الخارجية نمو الصناعة

مواد متعلقة

كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي

وزير الصناعة: 5.8 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

علاء نصر الدين: توطين الصناعة يعيد توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى التصدير

وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads