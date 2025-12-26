مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأبرزها مصر ضد جنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية

أنجولا ضد زيمبابوي - 2:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

مصر ضد جنوب إفريقيا - 5 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

زامبيا ضد جزر القمر - 7:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

المغرب ضد مالي - 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD2



مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

زد ضد الو ايجيبت - 2:30 مساء - قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

أسوان ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

اتحاد بسيون ضد مسار - 2:30 مساء

وادي دجلة ضد الأهلي - 2:30 مساء

بيراميدز ضد المقاولون - 2:30 مساء

الزمالك ضد زد - 2:30 مساء

بالم هيلز ضد رع - 2:30 مساء

إس إي كا إف سي ضد الطيران - 2:30 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح ضد أهلي جدة 3:05 مساء - قناة ثمانية 1

الخلود ضد التعاون - 5 مساء - قناة ثمانية 2

الهلال ضد الخليج - 7:30 مساء

