الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأبرزها مصر ضد جنوب إفريقيا.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية

أنجولا ضد زيمبابوي - 2:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD
مصر ضد جنوب إفريقيا - 5 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1
زامبيا ضد جزر القمر - 7:30 مساء  - قناة beIN SPORTS MAX HD1
المغرب ضد مالي - 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD2


مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

زد ضد الو ايجيبت - 2:30 مساء - قناة أون سبورت.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 10 مساء -  قناة بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

أسوان ضد مالية كفر الزيات - 2:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الكرة النسائية

اتحاد بسيون ضد مسار - 2:30 مساء 
وادي دجلة ضد الأهلي - 2:30 مساء
بيراميدز ضد المقاولون - 2:30 مساء
الزمالك ضد زد - 2:30 مساء
بالم هيلز ضد رع - 2:30 مساء
إس إي كا إف سي ضد الطيران - 2:30 مساء


مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح ضد أهلي جدة 3:05 مساء - قناة ثمانية 1
الخلود ضد التعاون - 5 مساء - قناة ثمانية 2
الهلال ضد الخليج - 7:30 مساء

