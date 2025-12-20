الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 126 يوما

18 حجم الخط

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 126 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة بالداخل في السادس عشر من أغسطس الماضي.

الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 4 شهور

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 108 ملايين بالداخل في يوم 14 أكتوبر الماضي أي خلال 59 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 108 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني يوم أي خلال 67 يومًا.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.8 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.6 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.7 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.6 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.3 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.3 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 812.3 ألف نسمة، بورسعيد 803.4 ألف نسمة، مطروح 593.2 ألف نسمة، شمال سيناء 495.1 ألف نسمة، البحر الأحمر 417.8 ألف نسمة، الوادي الجديد 275.4 ألف نسمة، جنوب سيناء 119.5 ألف نسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.