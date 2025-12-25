المشاط تلتقي رئيس مجلس الشيوخ لبحث تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

18 حجم الخط

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد محمد عبد الغنى الأمين العام لمجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشئون الخارجية.

تعزيز منظومة صنع السياسات العامة

وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس الجديد، متمنيةً له ولأعضاء المجلس الموقر التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدةً أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم مسار العمل التشريعي وتعزيز منظومة صنع السياسات العامة في الدولة.

التعاون والتكامل مع مجلس الشيوخ

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على استمرار التعاون والتكامل مع مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في مناقشة ودعم السياسات والخطط التنموية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أكد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على الدور الحيوي للمجلس في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والخطط والاستراتيجيات التي تمس حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

