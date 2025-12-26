مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

18 حجم الخط

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة عماد الدين وأول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله”، فالصلاة تُطهّر النفس من الذنوب وتُعين المؤمن على مواجهة صعوبات الحياة، فـ الصلاة نورٌ للمسلم في دنياه وآخرته. كما أنها تُذكرنا بالله في كل أوقاتنا، مما يجعل حياتنا أكثر استقرارًا وطمأنينة.

وإقامة الصلاة في وقتها من أهم الأمور التي حث عليها الإسلام. قال الله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (النساء: 103). هذا يعني أن للصلاة أوقاتًا محددة يجب الالتزام بها. تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي يُعتبر تقصيرًا في حق الله. الصلاة في وقتها تُظهر مدى انضباط المسلم وتعلُّقه بأوامر ربه، كما أنها تُعطي بركة في الوقت وتُعين على تنظيم الحياة اليومية.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

القاهرة:

• الفجر: 5:16 ص

• الظهر: 11:56 ص

• العصر: 2:44 م

• المغرب: 5:02 م

• العشاء: 6:25 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:23 ص

• الظهر: 12:01 ص

• العصر: 2:46 م

• المغرب: 5:05 م

• العشاء: 6:29 م

أسوان:

• الفجر: 5:01 ص

• الظهر: 11:49ص

• العصر: 2:49 م

• المغرب: 5:09 م

• العشاء: 6:28 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:13 ص

• الظهر: 11:52 ص

• العصر: 2:39 م

• المغرب: 4:57 م

• العشاء: 6:21 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، إن متابعة المؤذن، وقول ما يقول، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها.

فلا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي. رواه مسلم.

مواقيت الصلاة، وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

