أسعار ومواصفات سيارات رينو أوسترال في السوق المحلي خلال شهر ديسمبر

استعرض الوكيل المحلي لعلامة رينو الفرنسية في مصر، التحديثات الجديدة لطراز رينو أوسترال، في السوق المحلي، داخل شهر ديسمبر بختام عام 2025، فقد شمل التحديث الواجهة الأمامية بالكامل، بما في ذلك غطاء المحرك، والشبكة، والمصد الأمامي، لتمنح السيارة مظهرا أكثر ديناميكيًا وحضورا لافتا على الطريق.

أسعار سيارات رينو في مصر

وأخطر الوكيل المحلي لعلامة التجارية رينو كافة الموزعين والتجار، بأسعار سيارات رينو داخل السوق المحلي خلال شهر ديسمبر هي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى: Evolution egp: 1,390,000

ويصل سعر الفئة الثانية: Techno egp: 1,525,000

ويصل سعر الفئة الثالثة: Iconic egp: 1,650,000

ويصل سعر الفئة الرابعة: Alpine egp: 1,750,000



ويأتي التحديث الجديد لرينو أوسترال ضمن حزمة تطويرات مدروسة اعتمادًا على نقاط القوة التي رسخت مكانة هذا الموديل في الأسواق العالمية، مع إدخال لمسات تصميمية وتكنولوجية تمنح السيارة حضورا أكثر جرأة وتميزا،

حيث تجسد رينو أوسترال Facelift الجديدة روح العلامة الفرنسية بحجم خارجي متوازن، وتفاصيل عالية التقنية (High-Tech) تعكس فلسفة رينو الحديثة، وتمنح السيارة شخصية مميزة تجمع بين الأناقة والطابع العصري.

وتبرز تفاصيل التصميم الجديدة من خلال نقوش «الدايموند» ثلاثية الأبعاد المحيطة بالشعار، والتي تتكامل بانسجام مع التوقيع الضوئي الجديد، لتؤكد الطابع العصري عالي التقنية للسيارة.

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية جديدة بالكامل، مع اعتماد تقنية LED Vision كتجهيز قياسي، التي توفر رؤية محسنة وراحة بصرية أكبر في مختلف ظروف القيادة، دون التأثير على مستخدمي الطريق الآخرين.

كما تحافظ على واحدة من أبرز نقاط تميزها في فئتها، والمتمثلة في المقاعد الخلفية القابلة للانزلاق لمسافة تصل إلى 16 سم، مع إمكانية ضبط زاوية الجلوس على ثلاث درجات (25° / 27° / 29°)، ما يوفر مرونة كبيرة في استخدام المساحة الداخلية وراحة أكبر للركاب في المقاعد الخلفية، مع مساحة للأرجل تصل إلى 27.4 سم ومساحة رأس تتجاوز 90 سم.



وتترجم هذه المرونة إلى سعة تحميل عملية تتراوح بين 500 لترًا، وتصل إلى 1,575 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، وذلك مع محرك 1.3 تيربو بقوة150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، لتلبي السيارة احتياجات الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة





حصلت سيارة رينو علي محرك بقوة 150 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، يحقق معدل استهلاك وقود يبلغ 4,7 لتر/100 كم، وتتوفر رينو أوسترال الجديدة بأربع فئات، صممت لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء الأولى هي Evolution المزودة بمقاعد أمامية قابلة لتعديل الارتفاع وجنوط 19 و20بوصة لأعلى فئة ونظام OpenR Link بشاشة touch 9’’، مجهزة بـ Apple CarPlay وAndroid Auto

تمتاز جميع الفئات ب 7 وسائد هوائية وباقة أمان متقدمة تشمل رصد النقطة العمياء، فرامل الطوارئ عند الرجوع، وتنبيه حركة المرور الخلفية، أما الفئة الثالثة Alpine فهي الإصدار الرياضي الفاخر، بمقاعد من ألكانتارا وعلى التابلوه والأبواب وأسفل الدركسيون، وعتب أبواب بشعارAlpine

كما توفر أوسترال نظام OpenR Screen الذي يجمع بين شاشة عدادات 12.3انش وشاشة وسطية 9 انش، مع دعم Bluetooth المطور وApple CarPlay وAndroid Auto ويحتوي الكونسول على شاحن لاسلكي، ومدخلين USB-C، وفتحة 12V، كما تم تزويد الركاب الخلفيين بمنفذينUSB-C، لتقديم تجربة اتصال متكاملة لكل ركاب السيارة.

