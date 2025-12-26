استعدادًا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل البصل

18 حجم الخط

طريقة عمل مخلل البصل، مخلل البصل من أشهر وألذ أنواع المخللات التي لا تخلو منها مائدة الإفطار في شهر رمضان، فهو يفتح الشهية ويساعد على الهضم ويضفي نكهة مميزة بجانب الأطعمة الدسمة مثل الفول، الطعمية، اللحوم، والأسماك.

وطريقة عمل مخلل البصل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره، حيث يوفر المال ويضمن نظافة وجودة المكونات.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مخلل البصل.

مكونات عمل مخلل البصل:

1 كيلو بصل صغير صلب أحمر أو أبيض ويكون طازج وخال من العفن

2 كوب خل أبيض

2 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كسبرة جافة

2 ورقة لورا

3 فصوص ثوم اختياري

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل مخلل البصل

طريقة عمل مخلل البصل:

يقشر البصل ويغسل جيدا بالماء.

ينقع في ماء وملح لمدة ساعة للتخلص من حدته.

يشطف بالماء ويصفى جيدا.

في قدر على النار نضع الماء والخل.

نضيف الملح والسكر والتوابل.

نترك الخليط حتى الغليان ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد تماما.

نضع البصل في برطمانات زجاجية معقمة.

نضيف الثوم والشطة حسب الرغبة.

يصب محلول التخليل البارد حتى يغطي البصل تماما.

يغلق البرطمان بإحكام.

يترك مخلل البصل في مكان مظلم وجاف لمدة 7 إلى 10 أيام.

بعد الفتح يحفظ في الثلاجة

يمكن أن يظل صالح للاستخدام لمدة شهرين إلى 3 أشهر.

ولعمل مخلل البصل السريع للاستخدام العاجل يقطع البصل شرائح رفيعة.

يضاف إليه خل وملح وعصير ليمون

يترك لمدة ساعتين فقط ويكون جاهز للتقديم.

لنجاح مخلل البصل، يجب تعقيم البرطمانات جيدا بالماء المغلي.

استخدام ملح خشن غير معالج.

التأكد من تغطية البصل بالكامل بالمحلول.

عدم استخدام أدوات معدنية داخل البرطمان.

