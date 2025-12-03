الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

هيئة التصنيع توقع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الصينية في توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

مذكرة تفاهم مع كبرى
مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الصينية
وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع شركة ورك شوب تكنولوجي الصينية، التي تعتبر كبرى الشركات الصينية في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.

وأكد اللواء أ. ح. مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الصينية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية. 

كما أوضح خلال التوقيع الذي قام به عن الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، أنه من المقترح بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

 

 

من جانبهم، أعرب كبار مسئولي الشركة  الصينية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين أنهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

