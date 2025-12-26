الجمعة 26 ديسمبر 2025
أخبار مصر

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في  آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 13

