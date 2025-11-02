أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب بالصاغة.. الفضة تسجل تلك المستويات.. برنامج تعاون مشترك بين مصر وسويسرا لتعزيز جهود الحد من الفقر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات سعر جرام الذهب بالصاغة

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 5 جنيهات خلال حركة تعاملات، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6102 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4577 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42720 جنيها بالصاغة.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

الذهب، فيتو

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب شهدت مؤخرا تذبذبا في السوقين المحلي والعالمي، موضحا أنه في حالة الصعود يعود ذلك إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس.

الارتفاع الحالى ليس مفاجئا

وأوضح أن الارتفاع الذي جرى مؤخرا ليس مفاجئا، بل يأتي امتدادا لموجة الصعود التي بدأت منذ وقت قريب، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائما يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرين يهربوا من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل.

مؤشر التداول على الذهب، فيتو

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت كذلك بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار.

الذهب بين الزينة والاستثمار

وأكد ميلاد أن المشترى بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب بيبقى هو الملجأ الغير قابل للخسارة على المدى الطويل.

حالة من الترقب والضبابية

وأوضح رئيس الشعبة أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الترقب والضبابية، خصوصا في موسم الأعياد وحفلات الخطوبة والزفاف، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية تسير وراء الحركة العالمية لحظة بلحظة.

400 جنيه خسارة، تراجع سعر الذهب المعلن على موقع البورصة

مؤشر الذهب، تراجع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، بنحو 400 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6122 جنيها للعرض.

وترصد "فيتو" لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

مؤشر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6086 جنيها - شراء - للطلب.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6122 جنيها - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

الذهب في البورصة المصرية

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.



سعر جرام الفضة في السوق المحلي

أسعار الفضة في مصر، واصلت أسعار الفضة استقرارها محليا ختام حركة تداولات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق.

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

الفضة - فيتو

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الإرتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999

سجل جرام الفضة عيار 999 مساء اليوم حوالي 82.06 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 75.98 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 800

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 65.71 جنيها.

الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2557.37 جنيها.

الفضة

الطلب المحلي على الفضة

يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي.

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

اقرأ أيضا: سعر جرام الفضة في السوق المحلي

الفضة

المؤشرات الفنية العالمية

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق.

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر

ويمكن القول إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، في عام 2025، تشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين.

المشاط: برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا يعزز جهود الحد من الفقر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بحفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا 2025-2028، بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة>

برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا

وخلال الكلمة- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت أن برنامج التعاون المشترك 2025-2028 سيُعزّز التركيز على الحد من الفقر، وتنمية التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، متابعة أن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية، وحقوق الإنسان – فضلا عن التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة بقطاع خاص مزدهر تمثل مفاتيح لتحقيق تلك الأهداف.

وأضافت، أن البرنامج يعمل في ثلاثة مجالات ذات أولوية تتمثل في الهجرة، الحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛ التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء؛ حقوق الإنسان والحوكمة.

دعم جهود التنمية في مصر

وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، لافتة إلى أن للوزارة تفويضًا بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، بما في ذلك سويسرا.

العلاقات بين مصر وسويسرا

وأكدت "المشاط" أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد إلى أكثر من 110 سنوات من العلاقات المشتركة، و40 سنة من التعاون الإنمائي، مضيفة أن العلاقات الثنائية توسعت عبر قطاعات تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي، مؤكدة أن الوجود السويسري في مصر، أسهم من خلال القنوات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، إسهامًا ملموسًا في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأضافت أن إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 يبلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، في مجالات الصحة، والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي في مصر، ومشروع كفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي، وغيرها من المجالات.

واختتمت "المشاط"، كلمتها مؤكدةً على دور مصر الفاعل على مدى العقود الماضية في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف بهدف تبادل الخبرات، وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات، مضيفةً أن التحديات الدولية الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي عمومًا، بما يسمح بدور أكبر للدول النامية والصاعدة، بحيث يعكس النظام العالمي تطلعات تلك الدول، ويوفّر الآليات والأدوات التي تحتاجها لمواجهة التحديات المختلفة.

نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2025-2029

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في كل من القاهرة والإسكندرية لدورة 2025/2029.

وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة في كل من القاهرة والإسكندرية، 4 مرشحين بالتزكية وهم بالترتيب حسب أسبقية التسجيل في كشوف الناخبين، أيمن قرة، ونهال سعيد، ومحمد الدماطي، وهاني أماني.

بينما تقدم 5 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة، وفاز 4 مرشحين وهم، أحمد العيوطي، وأحمد البستاني، ومحمد باشنفر، واشرف الجزايرلي.

بينما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بين 15 مرشحًا، كل من: أحمد الفندي، أحمد غازي، وأحمد توفيق، وإبراهيم الامبابي.

93.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 93.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.6 % والعرب على 4.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 6.6 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 116.5 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.428,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.865,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

معيط: مصر تحصل على 2.4 مليار دولار مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، أن مصر قد تحصل على 2.4 مليار دولار، مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه البلاد.

وأضاف معيط، وفقا لما نقلته "العربية Business"، أنه من الممكن أن تحصل مصر على مبلغ إضافي قدره 274 مليون دولار في حال اجتيازها بنجاح مراجعة الصلابة والمرونة المالية.

يأتي هذا الإعلان في إطار متابعة تنفيذ اتفاق الصندوق مع مصر، مما يعكس تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة تدعم الاستقرار المالي في البلاد.

