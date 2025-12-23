الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص من الفاشر والوضع فى السودان اقترب من الكارثة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان، معلنًا أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر ومحيطها خلال الأسابيع الماضية، نتيجة اشتداد القتال وتدهور الأوضاع الأمنية، ما فاقم معاناة المدنيين وأجبر آلاف الأسر على الفرار بحثًا عن الأمان.

دعوة عاجلة لوقف الحرب في السودان وضمان وصول المساعدات

ودعا “أوتشا” إلى الوقف الفوري للحرب في السودان، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، مشددًا على أن استمرار القتال يعرقل جهود الإغاثة ويضاعف حجم الكارثة الإنسانية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن تصاعد العنف في السودان أدى إلى موجات نزوح كبيرة، لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور، حيث تتزايد أعداد النازحين في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، مع محدودية قدرات الاستجابة الإنسانية.

نزوح جديد للسودانيين في جنوب كردفان

وأشار “أوتشا” إلى أن نحو 2200 شخص نزحوا خلال الأيام الماضية من مناطق متفرقة في ولاية جنوب كردفان، نتيجة الاشتباكات المستمرة، ما يضيف عبئًا جديدًا على المجتمعات المستضيفة التي تعاني بالفعل من شح الموارد.

وفي السياق ذاته، أوضح المكتب أن ولاية النيل الأبيض استقبلت أكثر من 15 ألف نازح قادمين من إقليم كردفان منذ نهاية أكتوبر، في مؤشر على اتساع رقعة النزوح الداخلي واستمرار تدفق المدنيين الفارين من مناطق الصراع.

وأكد أوتشا أن استمرار الحرب دون حلول سياسية عاجلة ينذر بكارثة إنسانية أوسع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني والضغط من أجل حماية المدنيين ووقف دائرة العنف المتصاعدة في السودان.

الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة

 

 

 

الفاشر السودان أوتشا كردفان ولاية جنوب كردفان ولاية النيل الابيض إقليم كردفان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

