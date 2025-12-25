الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، حصته التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا 2025، المحدد لها غدا الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب افريقيا غدا الجمعة 26 -12 2025، في الخامسة مساء بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3.

 

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي 

وفاز  منتخب مصر على زيمبابوي،  بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر.. 3 نقاط

2- جنوب أفريقيا.. 3 نقاط

3- زيمبابوي.. 0 نقاط

4- أنجولا.. 0 نقاط

ويتقاسم منتخب مصر وجنوب أفريقيا الثلاث نقاط بعد أن فاز منتخب البافانا بافانا على أنجولا بهدفين مقابل هدف.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

 

 

