بسبب مصطفى محمد، ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

أمم إفريقيا 2025، تشهد حالة من الغموض داخل معسكر منتخب مصر بسبب إصابة مصطفى محمد لاعب الفراعنة، التي تعرض لها أمام زيمبابوي في المباراة التي أقيمت أمس بالجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

وأثبتت الفحوصات الأولى إصابة مصطفى محمد بالتواء في الكاحل وهناك اتجاه بعدم الدفع به أمام جنوب افريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفراعنة إجراء فحوصات أخرى على كاحل مصطفى محمد لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام جنوب أفريقيا من عدمه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب افريقيا يوم الجمعه 26 -12 2025، بملعب ادرار بمدينة اغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر.. 3 نقاط

2- جنوب أفريقيا.. 3 نقاط

3- زيمبابوي.. 0 نقاط

4- أنجولا.. 0 نقاط

ويتقاسم منتخب مصر وجنوب افريقيا الثلاث نقاط بعد أن فاز منتخب البافانا على انجولا بهدفين مقابل هدف.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

