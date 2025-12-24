الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرز اللاعبين في منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر في كأس الأمم

منتخب جنوب أفريقيا،
منتخب جنوب أفريقيا، فيتو
18 حجم الخط

كأس الأمم الإفريقية 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويعد من أبرز لاعبي جنوب افريقيا خوليسو موداو لاعب صن داونز، والذي يعد من أسرع لاعبي البافانا بافانا.

موهاو نكوتا لاعب الاتفاق السعودي، بعد من أمهر وأخطر لاعبي جنوب افريقيا.

 

ومن أهم وأخطر لاعبي جنوب أفريقيا هو لايل فوستر لاعب بيرنلي الإنجليزي، والذي يعتمد عليه البافانا بافانا كقوة هجومية.

 كما أنه ساهم في إحراز الهدف الثاني في مرمى انجولا ليقود منتخب بلاده  للفوز 2-1  في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في الخامسة مساء يوم الجمعة 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا 

تمتلك شبكة بي إن سبورت الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

لايل فوستر لاعب بيرنلي الإنجليزي، فيتو
لايل فوستر لاعب بيرنلي الإنجليزي، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي 

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 كاس الأمم الإفريقية مباراة منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا منتخب جنوب أفريقيا منتخب مصر الاول منتخب مصر الأول لكرة منتخب مصر

مواد متعلقة

اتفاق جنتلمان بين الأهلي وجراديشار على رحيله في يناير

خلاف مالي يؤجل انتقال حامد حمدان إلى الأهلي

انفراجة في أزمة التجديد لحسين الشحات مع الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

بسبب مصطفى محمد، ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

بهدف الفوز على زيمبابوي، محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بأمم أفريقيا

فحص طبي لنجمي منتخب مصر لتحديد مصيرهما من المشاركة أمام جنوب أفريقيا

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد مقتل رئيس الأركان الليبي، توفيق عكاشة يتوقع عمليات اغتيال مقبلة بنفس الشكل

رسميا، هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 67.23 جنيها للبيع بالمركزي المصري بتعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads