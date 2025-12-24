أبرز اللاعبين في منتخب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر في كأس الأمم

18 حجم الخط

كأس الأمم الإفريقية 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويعد من أبرز لاعبي جنوب افريقيا خوليسو موداو لاعب صن داونز، والذي يعد من أسرع لاعبي البافانا بافانا.

موهاو نكوتا لاعب الاتفاق السعودي، بعد من أمهر وأخطر لاعبي جنوب افريقيا.

ومن أهم وأخطر لاعبي جنوب أفريقيا هو لايل فوستر لاعب بيرنلي الإنجليزي، والذي يعتمد عليه البافانا بافانا كقوة هجومية.

كما أنه ساهم في إحراز الهدف الثاني في مرمى انجولا ليقود منتخب بلاده للفوز 2-1 في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في الخامسة مساء يوم الجمعة 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

لايل فوستر لاعب بيرنلي الإنجليزي، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.