تقارير بريطانية تكشف النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية النادي السعودي الأقرب لضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حال رحيله عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجل سوبوسلاي من ركلة جزاء.

وحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية فإن محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر قد ينتقل إلى نادي النصر السعودي بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يهتم الفريق بالتعاقد معه.

وتعد أندية الهلال السعودي والاتحاد والأهلي والقادسية مهتمة أيضًا بالتعاقد مع الدولي المصري صاحب الـ33 عامًا، بعد أن دخل في خلاف مع آرني سلوت مدرب ليفربول.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل خمس أهداف وصنع ثلاث أهداف.

نجم إنجلترا عن أزمة محمد صلاح: أمم أفريقيا فرصة ذهبية لتهدئة الأوضاع

فيما علق نيل وارنوك، نجم منتخب إنجلترا السابق، على أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل الخلاف الذي حدث بين اللاعب وإدارة النادي الإنجليزي والمدرب آرني سلوت، بعدما اتهم النجم المصري إدارة النادي بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، إلى جانب اعترافه بأن علاقته مع سلوت قد تدمرت بالكامل.

وارتبط إسم محمد صلاح يرتبط بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، بعد التصريحات التي أدت إلى استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال وارنوك عبر بي بي سي سبورت: ''لا أعتقد أن محمد صلاح سيشارك في مباراة برايتون على أرض ليفربول الإنجليزي يوم السبت، أو حتى يشارك كبديل، أعتقد أن ذلك سيسبب الكثير من المشاكل داخل الفريق''.

وأضاف وارنوك في حديثه عن محمد صلاح: ''هذا سيسمح له بالذهاب إلى كأس الأمم الأفريقية لتهدئة الوضع قليلًا، وبعدها سيتعين على النادي واللاعب اتخاذ قرار بشأن مستقبل محمد صلاح''.

وعن مستقبل محمد صلاح أوضح وارنوك: ''الأمر يعتمد على رؤية محمد صلاح لمستقبله، وما إذا كان يريد الرحيل عن ليفربول وما إذا كان هذا الأمر قد دفعه للخروج من النادي، دائمًا هناك سبيل للعودة إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق''.

واختتم وارنوك في حديثه: ''لا شك أنك سترغب في ضم محمد صلاح إلى فريقك، فهو لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة والأرقام خير دليل، سواء كان ذلك قابلًا للتحقيق أم لا، فسيتعين علينا الانتظار لنرى''.

سكاي سبورتس تكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

فيما كشفت تقارير صحفية، حقيقة اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من الرحيل عن الريدز والانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح بالفعل مطلوب من قبل أندية الدوري السعودي، ومن بين أبرزها الهلال وكذلك اتحاد جدة، لكن هناك بعض الشروط التي قد تمنع حدوث هذه الخطوة، أبرزها أن أندية الدوري السعودي قد غيرت استراتيجيتها وأصبحت تستهدف اللاعبين الشباب بدلًا من النجوم الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، لكن محمد صلاح استثناء.

