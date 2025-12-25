الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 أدوية حذرت منها هيئة الدواء المصرية في ديسمبر 2025

هيئة الدواء
هيئة الدواء
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في منشورات رسمية صادرة خلال شهر ديسمبر 2025، عن رصد عدد من المخالفات الدوائية التي تنوعت بين التحذير من تداول عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر، وسحب تشغيلات محددة من بعض المستحضرات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إصدار خطابات توعوية بشأن احتمالية وجود أدوية غير معتمدة في السوق.


تحذيرات من عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر

شملت التحذيرات عدد من المستحضرات الدوائية المتداولة، من بينها:


Otrivin adults nasal drops 0.1%

نقط أنف للبالغين تستخدم لتخفيف احتقان الأنف المصاحب لنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية.
 

Zurcal powder for solution for IV injection

مستحضر يُستخدم لعلاج اضطرابات المعدة والمريء المرتبطة بزيادة إفراز الحمض، مثل قرحة المعدة وارتجاع المريء.


Duphaston 10 MG

 هرمون صناعي يُستخدم في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، وتثبيت الحمل في بعض الحالات، وبطانة الرحم المهاجرة.
 

EREC-PREDAPOX

دواء يستخدم في علاج بعض المشكلات المرتبطة بالصحة الجنسية لدى الرجال.


MOIVREZNE LOTION 60ML

 لوشن للعناية بالبشرة أو علاج حالات جلدية، وتم التحذير منه لكونه غير مسجل رسميًا.


سحب تشغيلات لعدم مطابقة المواصفات


كما قررت الهيئة سحب تشغيلات محددة من بعض المستحضرات الدوائية بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات، وهي


Epifasi 5000 IU ampoule

حقن تحتوي على هرمون HCG، وتُستخدم في علاج بعض حالات العقم وتنشيط التبويض.


Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics

 نقط أنف مخصصة للأطفال لتخفيف الاحتقان وانسداد الأنف.
 

Selgon 10 mg Rectal Suppositories for children

 تحاميل للأطفال تُستخدم لتهدئة السعال.
 

خطابات توعوية بشأن أدوية محتملة مجهولة المصدر


وأصدرت هيئة الدواء خطابات توعوية حول احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من بعض الأدوية المهمة، أبرزها:


Eltroxin 100 mcg / 50 mcg

دواء يستخدم كبديل لهرمون الغدة الدرقية في حالات خمول الغدة.


IMBRUVICA CAPSULE 140 MG

 يُستخدم ضمن بروتوكولات علاج بعض أنواع سرطانات الدم، مثل اللوكيميا والليمفوما.
 

وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية

الصحة: تدريب 148 من الفرق الطبية على أحدث تعريفات ترصد العدوى داخل المستشفيات


وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حال الشك في أي مستحضر صيدلي، يجب التواصل فورًا مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، مشددة على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات والأماكن المرخصة فقط، وعدم الانسياق وراء شراء الأدوية عبر الإنترنت أو من مصادر غير موثوقة، حفاظًا على سلامة المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطرابات الدورة الشهرية اضطرابات الدورة Otrivin اضطرابات المعدة ارتجاع المريء الدورة الشهرية الدواء المصرية علاج اضطرابات المعدة

مواد متعلقة

هيئة الإسعاف تناشد أولياء الأمور: حالات اختناق الأطفال خطر قاتل يتطلب تدخلا فوريا

وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية

الصحة: تدريب 148 من الفرق الطبية على أحدث تعريفات ترصد العدوى داخل المستشفيات

مجمع السويس الطبي يستضيف خبيرا إسبانيا في أمراض القلب والقسطرة التداخلية

الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بكفر الشيخ خلال 2025

معهد التغذية: فيتامين C وأوميجا 3 مفتاح مرونة الجلد ومقاومة علامات التمدد

فسيولوجية أم نفسية، معهد التغذية يكشف سر الإقبال على تناول السكريات ويقدم روشتة للعلاج

بديل حديث لمنظم ضربات القلب الدائم داخل التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads