10 أدوية حذرت منها هيئة الدواء المصرية في ديسمبر 2025

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في منشورات رسمية صادرة خلال شهر ديسمبر 2025، عن رصد عدد من المخالفات الدوائية التي تنوعت بين التحذير من تداول عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر، وسحب تشغيلات محددة من بعض المستحضرات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إصدار خطابات توعوية بشأن احتمالية وجود أدوية غير معتمدة في السوق.



تحذيرات من عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر

شملت التحذيرات عدد من المستحضرات الدوائية المتداولة، من بينها:



Otrivin adults nasal drops 0.1%

نقط أنف للبالغين تستخدم لتخفيف احتقان الأنف المصاحب لنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية.



Zurcal powder for solution for IV injection

مستحضر يُستخدم لعلاج اضطرابات المعدة والمريء المرتبطة بزيادة إفراز الحمض، مثل قرحة المعدة وارتجاع المريء.



Duphaston 10 MG

هرمون صناعي يُستخدم في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، وتثبيت الحمل في بعض الحالات، وبطانة الرحم المهاجرة.



EREC-PREDAPOX

دواء يستخدم في علاج بعض المشكلات المرتبطة بالصحة الجنسية لدى الرجال.



MOIVREZNE LOTION 60ML

لوشن للعناية بالبشرة أو علاج حالات جلدية، وتم التحذير منه لكونه غير مسجل رسميًا.



سحب تشغيلات لعدم مطابقة المواصفات



كما قررت الهيئة سحب تشغيلات محددة من بعض المستحضرات الدوائية بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات، وهي



Epifasi 5000 IU ampoule

حقن تحتوي على هرمون HCG، وتُستخدم في علاج بعض حالات العقم وتنشيط التبويض.



Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics

نقط أنف مخصصة للأطفال لتخفيف الاحتقان وانسداد الأنف.



Selgon 10 mg Rectal Suppositories for children

تحاميل للأطفال تُستخدم لتهدئة السعال.



خطابات توعوية بشأن أدوية محتملة مجهولة المصدر



وأصدرت هيئة الدواء خطابات توعوية حول احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من بعض الأدوية المهمة، أبرزها:



Eltroxin 100 mcg / 50 mcg

دواء يستخدم كبديل لهرمون الغدة الدرقية في حالات خمول الغدة.



IMBRUVICA CAPSULE 140 MG

يُستخدم ضمن بروتوكولات علاج بعض أنواع سرطانات الدم، مثل اللوكيميا والليمفوما.





وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حال الشك في أي مستحضر صيدلي، يجب التواصل فورًا مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، مشددة على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات والأماكن المرخصة فقط، وعدم الانسياق وراء شراء الأدوية عبر الإنترنت أو من مصادر غير موثوقة، حفاظًا على سلامة المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.