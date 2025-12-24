الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو
18 حجم الخط

يستعد النادي  الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر .

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع  المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه  في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: مثل هذه المواجهات تمثل فرصة حقيقية للاعبين الشباب من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرات، وعليهم التعرف على الجوانب التي تنقصهم لاتخاذ خطوة ثابتة نحو الفريق الأول.

وأضاف المدير الفني للأهلي:" شاهدت أداء جيدا من لاعبي الأهلي الشباب في مباراة اليوم، وأشكر الجماهير على دعمها وتحيتها للاعبين قبل اللقاء".

وتابع:" دائما ما يكون الهدف من لعب كرة القدم هو الفوز، لكن هذه البطولة تتيح لنا فرصة إشراك اللاعبين الشباب في تدريبات ومباريات الفريق الأول".

واختتم توروب تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين الشباب تأقلموا بشكل جيد مع خطة الفريق، وهو ما منحه انطباعا إيجابيا حول قدرتهم على تقديم الإضافة مستقبلا مع الفريق الأول.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الاهلي امام غزل المحلة الأهلي وغزل المحلة الدنماركي ييس توروب النادي الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بطولة كأس مصر دور الـ32 من بطولة كأس مصر كأس عاصمة مصر مباراة الاهلي وغزل المحلة مباراة الاهلي المقبلة موعد مباراة الاهلي المقبلة كأس مصر

مواد متعلقة

بسبب مصطفى محمد، ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

بهدف الفوز على زيمبابوي، محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بأمم أفريقيا

فحص طبي لنجمي منتخب مصر لتحديد مصيرهما من المشاركة أمام جنوب أفريقيا

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

محمد هاني: قدمنا أداء جيدا والفوز مهم في بداية المشوار

لاعبو زيمبابوي صدقوا نفسهم بعد هدف التقدم، أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

أخبار مصر: بيان للسكة الحديد بشأن تذاكر الطوارئ، حسم مصير دوائر انتخابات النواب الملغاة، انتفاضة فنية بسبب ريهام عبد الغفور

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بصدمة تحسسية، سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لمخاطر صحية قاتلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads