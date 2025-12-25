الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 غدا الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتشهد أكثر من قمة ونهائي مبكر.

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مواعيد الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025 

الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا ضد زيمبابوي – 2:30 عصرًا

مصر ضد جنوب أفريقيا – 5 مساءً

زامبيا ضد جزر القمر – 7:30 مساءً

المغرب ضد مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر

بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً

أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر

الجابون ضد موزمبيق – 2:30 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد السودان – 5 مساءً

الجزائر ضد بوركينا فاسو – 7:30 مساءً

كوت ديفوار ضد الكاميرون – 10 مساءً

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر (المجموعة الأولى)

مالي 1-1 زامبيا  (المجموعة الأولى)

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا (المجموعة الثانية)

مصر 2-1 زيمبابوي (المجموعة الثانية)

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية (المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان (المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق  (المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون (المجموعة السادسة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس الأمم الإفريقية كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار ضد الكاميرون نيجيريا ضد تونس مصر ضد جنوب افريقيا أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الأولى

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى

أمم إفريقيا، الكاميرون تحقق فوزا هاما أمام الجابون في الجولة الأولى

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

سعر الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تثبيت أم تخفيض؟ السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

طفرة غير مسبوقة للتعليم العالي في 2025.. ريادة إقليمية للجامعات وحضور عالمي في أقوى 5 تصنيفات.. أرقام قياسية للبحث العلمي وتواجد استثنائي في "التايمز" و"شنغهاي"

14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads