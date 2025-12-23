بهدف الفوز على زيمبابوي، محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، حقق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أصبح أول لاعب مصري يسجل في 5 نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية (2017، 2019، 2021، 2023، 2025).

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في المباراة التي أقيمت أمس في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025.

كما رفع رصيده إلى 8 أهداف في تاريخ البطولة القارية، متجاوزًا رقم الراحل حسن الشاذلي وطاهر أبو زيد، ليتساوى مع أحمد حسن، فضلاً عن اقترابه من معادلة الرقم القياسي لمدربه حسام حسن، الهداف التاريخي للفراعنة، إذ بات على بُعد 6 أهداف فقط من الوصول إلى الهدف رقم 69 دوليًا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في الخامسة مساء يوم الجمعة 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

28 لاعبًا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبًا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.