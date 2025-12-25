الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة

مصرع شخص بجوار محطة
مصرع شخص بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل كوبري المشاة، بنطاق محافظة القليوبية وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وفاة شخص في حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة بميكروباص

"اعتبريني زي بابا"، محافظ القليوبية ينهي إجراءات قبول الطالبة الفلسطينية ريتاج بمعهد أزهري (فيديو)

مصرع شخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوجود جثة أمام منفذ كلية الزراعة بالمؤسسة في شبرا الخيمة، خلف سور المترو.

وبالانتقال والفحص تبيّن وجود جثة لشخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة شبرا الخيمة أسفل كوبري المشاة أثناء محاولته تسلقه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى إخطار الجهات الأمنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد جهة نقل الجثمان من محيط سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محطة شبرا الخيمة محطة مترو شبرا الخيمة محطة مترو شبرا مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

"اعتبريني زي بابا"، محافظ القليوبية ينهي إجراءات قبول الطالبة الفلسطينية ريتاج بمعهد أزهري (فيديو)

محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads