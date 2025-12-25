18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، أسفل كوبري المشاة، بنطاق محافظة القليوبية وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع شخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوجود جثة أمام منفذ كلية الزراعة بالمؤسسة في شبرا الخيمة، خلف سور المترو.

وبالانتقال والفحص تبيّن وجود جثة لشخص سقط من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة شبرا الخيمة أسفل كوبري المشاة أثناء محاولته تسلقه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى إخطار الجهات الأمنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد جهة نقل الجثمان من محيط سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

