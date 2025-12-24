خلاف مالي يؤجل انتقال حامد حمدان إلى الأهلي

18 حجم الخط

يسعى مسئولو النادي الأهلي لوضع الرتوش الأخيرة في صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، من أجل الانتقال نهائيا للقلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن الأهلي عرض 30 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين للخروج إعارة، وهو ما رفضته إدارة بتروجيت.

في المقابل شدد المصدر على أن إدارة بتروجيت عرضت 50 مليون جنيه من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب للأهلي، خاصة أن حامد حمدان لديه رغبة شديدة في الانتقال للمارد الأحمر.

وتابع المصدر أن هناك اتجاها لتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مفاوضات الصفقة مع مجلس إدارة بتروجيت للوصول لحل وسط لحسم توقيع اللاعب للأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة، بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل للمحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.