منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا مع نهاية 2025

تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع نهاية عام 2025، حيث احتل المركز 35 عالميًا في آخر قائمة نشرت للمنتخبات.



وأظهر تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2025 تراجع المنتخب المصري مركزًا واحدًا عن آخر ترتيب له في نوفمبر الماضي، ليحل في المركز 35 عالميًا، بينما لا يزال يحتفظ بمركزه كأحد المنتخبات الكبرى قاريا، خلف منتخبي المغرب والسنغال.

ويرجع هذا التراجع إلى النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الفترة الماضية، خاصة في بطولة كأس العرب 2025 التي شهدت خسارة وتعادلين، ما أثر بشكل مباشر على نقاط الفراعنة في التصنيف الدولي.



يأتي هذا التراجع بعد أن بدأ منتخب مصر عام 2025 في ترتيبات أعلى، حيث احتل المركز 32 عالميًا في بداية التصنيف السنوي، قبل أن يشهد أداء الفريق بعض التذبذب في النتائج.



وتُعد نتائج التصنيف عاملًا مهمًا في ترتيب المنتخبات وتحديد مستوياتها في البطولات الكبرى مثل كأس العالم وأمم إفريقيا.

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اليوم الإثنين، نظيره زيمبابوي في ضربة البداية لمشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

