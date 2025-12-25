الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو
18 حجم الخط

كشف الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة غافر، عن الفئة التي تجادل في آيات الله تعالى، مشيرا إلى تكوين الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

سورة غافر الآية 4

قال تعالى: «مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ».

سورة غافر الآية 4
سورة غافر الآية 4

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة غافر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: هون- سبحانه- على نبيه صلّى الله عليه وسلم من شأن الكافرين، وأخبره بأنهم أتفه من أن يغتر بهم فقال: ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ. والمراد بالجدال هنا: الجدال بالباطل، وأما الجدال من أجل الوصول إلى الحق فمحمود.

المجادلون في آيات الله 

وأوضح الشيخ طنطاوي: وقوله: فَلا يَغْرُرْكَ جواب لشرط محذوف. والتقلب: التنقل من مكان إلى آخر من أجل الحصول على المنافع والمكاسب. أي: ما يجادل في آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، عن طريق التكذيب بها والطعن فيها.. إلا الذين كفروا بالحق لما جاءهم.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

وتابع طنطاوي: وإذا تقرر ذلك، فلا يغررك- أيها الرسول الكريم- تقلبهم في البلاد، وتصرفهم فيها عن طريق التجارات الرابحة، وجمع الأموال الكثيرة، فإن ما بين أيديهم من أموال إنما هو لون من الاستدراج، وعما قريب ستزول هذه الأموال من بين أيديهم، وستكون عليهم حسرة.

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة غافر تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الكافرين الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

من الذي وصفه الله بـ«شديد القوى» في سورة النجم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

مدرب ليفربول: عدم الحديث عن محمد صلاح الأفضل للجميع

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads