أول قرار لتوروب عقب الخسارة أمام غزل المحلة

قرر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، تصعيد خماسي الشباب مع الفريق الأول رغم الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

وعلى الرغم من الخسارة أمام غزل المحلة إلا أن هناك حالة من التفاؤل والسعادة سادت على ييس توروب بشأن ناشئي الأهلي الذين شاركوا أمام الغزل، وهناك قرارا باستمرارهم مع الفريق الأول والمشاركة أمام المصرية للاتصالات بكأس مصر.

وأكد مصدر داخل الاهلي أن توروب سيعتمد على عمر سيد معوض، وإبراهيم عادل، والنيجيري إبراهيم كاظمة، وإبراهيم الأسيوطي، ومهند الشامي، في عدد من المباريات القادمة بكأس العاصمة وكأس مصرج.

فيما يسعى مسئولو النادي الأهلي لوضع الرتوش الأخيرة في صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، من أجل الانتقال نهائيا للقلعة الحمراء.

وأكد مصدر أن الأهلي عرض 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 لاعبين للخروج إعارة، وهو ما رفضته إدارة بتروجيت.

في المقابل، شدد المصدر على أن إدارة بتروجيت عرضت 50 مليون جنيه من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب للأهلي، خاصة أن حامد حمدان لديه رغبة شديدة في الانتقال للمارد الأحمر.

وتابع المصدر أن هناك اتجاها لتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مفاوضات الصفقة مع مجلس إدارة بتروجيت للوصول لحل وسط لحسم توقيع اللاعب للأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة، بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل للمحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

