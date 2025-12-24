انفراجة في أزمة التجديد لحسين الشحات مع الأهلي

18 حجم الخط

أنهي مسئولو النادي الأهلي غالبية بنود العقد الجديد لحسين الشحات لاعب الفريق، والذي تنتهي مدة تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر على أن الأهلي وافق على غالبية مطالب حسين الشحات والتي من أهمها الحصول على مقابل مادي يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بخلاف عوائد الإعلانات.

كما وافق النادي الأهلي على عدم ربط قيمة عقد حسين الشحات بنسبة مشاركته في المباريات.

وتكمن نقطة الخلاف في رغبة الشحات في التجديد لموسمين، في حين يرغب الأهلي في عقد لمدة موسم واحد فقط.

وكشف مصدر أن هناك اتجاه للموافقة على رغبة الشحات في التجديد لموسمين مع الخروج لمدة موسم منهم على سبيل الإعارة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر .

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي ، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

