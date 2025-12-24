تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

تحمل المواجهة القادمة بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا الرقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين على المستويين الرسمي والودي، حيث جمعتهما من قبل 12 مواجهة، وتمثل المواجهة الرابعة بينهما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

تعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، الأصعب للفراعنة في المجموعة الثانية، لأنها ستحسم صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أنها ستكون اختبارا حقيقا لأبناء حسام حسن، بعد الأداء المتذبذب للفراعنة في الجولة الأولى أمام زيمبابوي، على الرغم من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

منتخب جنوب إفريقيا، فيتو

تاريخ مواجهات مصر وجنوب افريقيا

التقى منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في 12 مواجهة سابقة، خمس مواجهات رسمية و7 مواجهات ودية.. جاءت نتائجها على النحو التالي:

خمس مواجهات رسمية بين مصر وجنوب أفريقيا

ثلاث مواجهات رسمية جمعت منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، حقق خلال منتخب مصر الفوز مرتين، الأولى في نسخة 1996 على أرض جنوب أفريقيا، وفاز فيها منتخب مصر بهدف سجله أحمد الكاس في الجولة الأخير بدور المجموعات

المواجهة الثانية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا كانت في نهائي أمم أفريقيا نسخة 1998 في بوركينا فاسو، وانتهت لصالح منتخب مصر بثنائية نظيفة سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى.

أما المواجهة الثالثة بين مصر وجنوب أفريقيا على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية، فكانت في نسخة 2019 في ضيافة مصر، وحسمها منتخب البافانا بافانا لصالحه بهدف نظيف، وإقصاء الفراعنة من دور الـ16.

كما إلتقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في مواجهتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، انتهت واحدة منهما بالتعادل، فيما انتهت الثانية بفوز منتخب البافانا بافانا.

7 مواجهات ودية جمعت مصر مع جنوب أفريقيا

التقى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في تاريخ مواجهات المنتخبين، في 7 مواجهات ودية، حقق خلالها الفراعنة الفوز في مواجهتين فقط فيما تعرض للخسارة في 5 مواجهات.

إذن 12 جمع بين مصر وجنوب أفريقيا سواء على المستوى الرسمي أو الودي ولم يفز مصر سوى في 4 مواجهات فيما تعرض للخسارة في 7 مواجهات، وتعادلا في مواجهة يتيمة.

